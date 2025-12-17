Slušaj vest

Neraskidiva je veza između Crvene zvezde i Srba iz Republike Srpske Krajine.

I danas, često se na severnoj tribini zavijore transparenti i zastave na kojima piše "Knin" ili "Vukovar".

Delije nikada ne zaboravljaju Knin i Republiku Srpsku Krajinu Foto: Promo

Knin i Zvezda

Nedavno završena filmska serija "Tvrđava" govori o patnji Srba iz Knina posle raspada Jugoslavije i zloglasne akcije države Hrvatske "Oluja", ali i o tome koliko je glavni junak voleo Crvenu zvezdu.

Posebno je upečatljiva scena kada glavni junak Luka Baša, kojeg glumi Ognjen Mićović, dolazi u Srbiju sa porodicom, bez igde ičega. Traži, grca i moli za posao... A, onda pronalazi rokovnik sa grbom Crvene zvezde, u ono malo stvari što je poneo sa sobom iz Knina u Beograd.

1/6 Vidi galeriju serija Tvrđava Foto: Printskrin

Susret sa direktorom na Marakani

Odlazi na Marakanu, a tamo ga prima direktor fudbalskog kluba kojeg igra glumac Aleksandar Saša Torlaković... I objašnjava mu da je mnogima već pmogao, ali da je teško da ga zaposli tek tako, sa ulice...

Ali, kada mu glavni junak pokaže rokovnik i karte sa Zvezdinih utakmica, direktor menja izraz lica. Već u sledećoj sceni on kosi travu na Zvezdinom stadionu.

Dobro je znao Srbe Krajišnike - Vladimir Cvetković Foto: Marina Lopičić

Cvele je taj direktor



U to vreme generalni sekretar FK Crvena zvezda bio je legendarni Vladimir Cvetković. I nije trebalo mnogo pitanja postavljati velikom Cveletu. Sećanja su počela da naviru...

- Teško je pričati o tome... Stomak mi se skupi... Bio je to dug i gadan period. Velika tragedija koja je zadesila srpski narod u Krajini. Masa ljudi dolazila je u Beograd, bez imovine... Sve im je tamo bilo oteto, spaljeno, uništeno... Nisu imali gde da žive, ni od čega da žive, ni šta da rade - zastao je u razgovoru za Kurir Vladimir Cvetković, a onda sa setom u glasu nastavio:



- Bilo je apsolutno Božje delo učiniti i pomoći tim ljudima, koliko ko može. Naravno, mi u Zvezdi smo se rukovodili činjenicom koja je nesporna, da moramo da se organizujemo i pomognemo. Kada je pala Krajina... Osećao sam u isto vreme tužno i nemoćno...

Milan Borjan sa Zvezdonom zastavom na kojoj piše "Knin" Foto: Dado Đilas

Srbi Krajišnici, pošteni i časni



Posebno su na Cvetkovića Srbi Krajišnici ostavili utisak kao ljudi.

- Bilo je mnogo tih izmučenih ljudi. Ali, odmah, na prvu ruku, videlo se da su pošteni, ozbiljni, porodični ljudi... Nije tu bilo foliranata. Znate, kako to ide, u velikim nesrećama ima ljudi koji koriste situaciju... Ali, kada su u pitanju Srbi Krajišnici, mi za sve to vreme nismo imali nijednu falš situaciju. I to mnogo govori o tom svetu iz Dalmacije, Like, Banije, Korduna, Slavonije, Srema, Baranje...

Ponovo je zastao Vladimir Cvetković, pa nastavio:



- To je jedan od perioda na koji mi u Crvenoj zvezdi možemo biti ponosni. Pomogli smo našem narodu u jednoj takvoj teškoj situaciji. Nismo pomagali oružjem i ratnim organizovanjem, već smo se trudili da ljude smestimo u stan, da im damo pomoć u hrani, da ih zaposlimo...

1/8 Vidi galeriju Vladimir Cvetković Foto: Marina Lopičić

Karte su uvek čekale

Prisetio se Vladimir Cvetković kakvi su bili Krajišnici kada je u pitanju Crvena zvezda.

- Šta reći o Srbima iz Krajine?! Uvek smo imali osećaj da smo znali, da je to jedna ogromna grupacija ljudi koja nas obožava i kojoj pripadamo. Smatralo se normalnim da oni budu uz Zvezdu na velikim utakmicama. Kazaću vam, kada su bile međunarodne utakmice, uvek smo čuvali najmanje 2.000 karata za naše navijače iz Knina, Benkovca, Obrovca... Isto tako, imali smo ogromnu grupaciju iz Makedonije, iz Skoplja, Bitolja, Kumanova... Za njih smo čuvali karte, nije bilo potrebe da rezervišu, ulaznice su ih čekale, jer su oni zbog Zvezde putovali dan i noć. Dolazi voz iz Knina, pun Delija... Samo da navijaju za svoj klub.

Vladimir Cvetković i danas je u kontaktu sa mnogim Srbima iz Krajine.

- Srećam i sada ljude iz tih krajeva u Beogradu. Ima jedan čuveki advokat koji je iz Krajine, a koji mi je otkrio da je pobegao od kuće sa devet godina, kako bi mogao da gleda Zvezdu. Zamislite samo toliku strast i ljubav. Ako se sećate, posle utakmice protiv Bajerna usledilo je ogromno veselje. Nama je tada narod odneo travu i golove sa stadiona. Jedna od stativa, sa južnog dela završila je u Kninu i stajala na Kninskoj tvrđavi! Tako da je ozbiljan deo Zvezdinog tkiva vezan i uvek će biti vezan za Knin i Krajinu.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Olimpik Marsej, stadion "Sveti Nikola" Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sankcije i suđenje zbog Juge i Mihe



Period devedesetih bio je koban po Crvenu zvezdu. Posle osvajanja titule prvaka Evrope, klub je zbog sankcija bio devastiran.

- Bili smo u haosu kao klub, kao i cela država. Imali smo taj prokleti embargo na sve. Nismo imali pravo prodaje igrača. Tačnije, mogli smo da ih prodamo, ali i da čekamo novac. Zbog toga smo išli na suđenja koja su trajala deset godina. Mogu vam reći da smo uspeli da naplatimo samo deo novca od transfera Vladimira Jugovića i Siniše Mihajlovića - otkrio je Vladimir Cvetković.

Na čelu Fudbalskog kluba Crvena zvezda, kao njen generalni sekretar Vladimir Cvetković bio je 18 godina, od 1983. do 2001. godine. Klub je u to vreme bio sjajno organizovan, a Cvetković je uspešno koordinisao svim akcijama i držao konce u svojim rukama. Zajedno sa svojim saradnicima, najviše Draganom Džajićem, napravio najveći istočnoevropski fudbalski klub i dostigao rezultatski maksimum osvajanjem titule šampiona Evrope i sveta 1991. godine. Od 24. septembra 1992. do 24. marta 1998. obavljao je funkciju ministra za sport. U Beogradu je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.