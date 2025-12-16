Slušaj vest

Potrebno je biti jak i čovek i momentima kada vas život ne mazi. Kada ne mazi vaše najbliži i kada se dešavaju stvari koje su najteže. Tu životnu lekciju nije naučio Zlatan Ibrahimović.

Čuveni fudbaler, u ovoj priči, prijatelj Siniše Mihajlovića nije došao na sahranu svog druga, a čak je izostalo i izjavljivanje saučešća Sinišinim najbližima (sigurno jednom delu porodice). To je baš bolelo Mihine najbliže tih sumornih dana...

Jednom prilikom, Dražen Mihajlović, Sinišin brat je pričao na temu onih koji nisu došli na sahranu, a nisu se ni javili:

- Zahvaljujemo se čak i onima koje je moj brat smatrao velikim prijateljima i koji su se nisu pojavili na sahrani, niti izjavili saućešće porodici. Njima na čast - rekao je Dražen.

Razlog su brojni mediji pokušali da nađu u Ibrahimovićevoj knjizi u kojoj je pisao kako je teško podneo gubitak brata koji je preminuo u 42. godini posle borbe sa leukemijom.

Šta god da je u pitanju - opravdanja nema. I ovaj potez pamti se kao, pa da budemo blagi, jako ružan gest.

1/8 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović i Siniša Mihajlović Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia, Profimedia

Upoznavanje

Sve je počelo davne 2004. godine. Tada golobradi klinac iz Malmea dolazi u Juventus i vrlo brzo izlazi na veliku scenu. Zlatana je tamo čekala prepreka u vidu, tada ljutog rivala, Mihajlovića. Jedan je gospodario napadom, drugi odbranom. Veliki rivali u početku, ali već 2006. veliki prijatelji.

Fudbalski put spojio ih je u Interu i od tih dana počinje da se razvija jedno veliko prijateljstvo.

Ibra o Mihi

- On je više od trenera za mene. Prijatelji smo, pričamo svaki dan, pomažemo jedan drugom, zezamo se. Dobar je čovek, ima veliku porodicu i ona mu je na prvom mestu - pričao je Zlatan o Siniši u razgovoru na srpskom jeziku sa novinarom Nebojšom Petrovićem pre deceniju i po.

I tako godinama. Svako na svoju stranu, ali neke stvari su trajale - poštovanje i prijateljstvo.

Usledile su godine Mihajlovićeve životne bitke...

- Hteo sam mu dati svu moju snagu, ali nisam mogao. On je jači od mene. Rekao sam da ću sve učiniti za njega, pa čak i igrati besplatno - bile su reči iz 2021. koje je Ibrahimović izgovorio za RAI na San Remu.

To su bili momenti kada smo svi verovali da se Mihajlović izborio sa opakom bolešću.

1/6 Vidi galeriju SAHRANJEN SINIŠA MIHAJLOVIĆ: Srpski fudbaler ispraćen na večni počinak pred hiljadama ljudi u Rimu! SUZA SUZU STIŽE Foto: Kurir

Miha o Ibri

Sa druge strane, anegdota uz osmeh.

- Naše prijateljstvo je počelo kada me je Zlatan udario glavom (smeh). Toliko je bio ljut da me je udario i zaradio crveni karton. Kada je došao u Inter hteo sam samo da mu vratim uslugu. Tako mi pokazujemo prijateljstvo - rekao je Mihajlović na istom događaju o Ibrahimoviću.

Malo pre toga, italijanski mediji su na sav glas pisali da o potencijalnom dolasku Zlatana u Bolonju. Misija neuspešna. Iskusni napadač je odabrao Milan.

- Zlatan i Siniša su razgovarali, a mi smo se nadali da će prijateljstvo prevagnuti da na kraju dođe u Bolonju. Ipak, u fudbalu vam prijateljstva ništa ne znače i to je Zlatan najbolje pokazao - rekao je Valter Sabatini, predsednik Bolonje.

"U fudbalu vam prijateljstva ništa ne znače", zanimljiva rečenica...

Ibrahimović je 2014. godine sahranio brata Sapka:

1/3 Vidi galeriju POSLEDNJE ZBOGOM: Zlatan Ibrahimović sahranio brata Sapka Foto: Instagram