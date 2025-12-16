Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 15.30 časova završiće prvi deo sezone utakmicom protiv Mladosti iz Lučana.

Ne mogu u redovima osmostrukog uzastopnog šampiona države da budu zadovoljni urađenim tokom jeseni, isključivo u Superligi, pošto su u Ligi Evrope nadomak plasmana u šesnaestinu finala.

Fudbaleri Crvene zvezde imaće samo dve nedelje odmora tokom zime Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ostaje li Vladan Milojević

Ono što brine sve navijače Crvene zvezde jeste da li će doći do promene na mestu trenera. Dugo se spekuliše da će Vladan Milojević posle utakmice sa Lučancima napustiti klub. Navodno, dogovor sa Dejanom Stankovićem je postignut i on bi trebalo da povede ekipu na pripreme u Tursku. Ali... Da sačekamo...

Crvena zvezda je kao ozbiljan klub, koji će po svemu sudeći nastaviti takmičenje u Ligi Evrope na proleće, napravila plan zimskih priprema. To se posebno odnosi na preostale dve utakmice u grupnog fazi takmičenja UEFA, pošto će crveno-beli 22. januara gostovati Malmeu, a onda sedam dana kasnije na Marakani ugostiti špansku Seltu iz Viga.

1/23 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FCSB Foto: Starsport

Okupljanje 3. januara



Fudbaleri i stručni štab Crvene zvezde imaće dve nedelje odmora tokom zime. Već u prvim danima nove 2026. godine, tačnije za 3. januar, zakazano je okupljanje. Dan kasnije crveno-beli se sele u dobro poznatu bazu u Turskoj, u Antaliju, gde se već godinama spremaju tokom zimske pauze. Umesto u hotel "Kalista", gde su boravili prethodnih sezona, idu u blagodeti hotela "Regnum", jednog od najboljih u regiji Beleka.

U Turskoj će fudbaleri Crvene zvezde odigrati tri kontrolne utakmice, do povratka u Beograd, koji je zakazan za 17. januar. Crveno-beli su već dogovorili meč protiv Araua iz Švajcarske na početku priprema, dok je generalna proba zakazana za 15. januar u duel sa Red bul Salcburgom.

Ostavio veliki trag na Marakani - El Fardu Ben Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Prvo Arau, pa Salcburg

Još jednog rivala ljudi iz Crvene zvezde izabraće od ekipa iz Austrije, Poljske, Azerbejdžana, Slovenije i Slovačke, koje u tom periodu borave u Turskoj. Ukoliko bude bilo potrebe, zakazaće i četvrtu utakmicu. Valja pomenuti da za Salcburg igraju dvojica Srba, reprezentativci Aleksa Terzić i Petar Ratkov. Crvena zvezda je 2018. godine prvi put zaigrala u Ligi šampiona baš posle šokantne utakmice u Salcburgu, kada je posle 2:2 i golova El Fardu Bena eliminisala prvaka Austrije.



Pored toga što ih samo pet dana nakon povratka iz Turske čeka utakmica u Švedskoj protiv Malmea u Ligi Evrope, fudbaleri Crvene zvezde koncentrisaće se i na Superligu, čiji je nastavak planiran za 31. januar. A prvi protivnik je Čukarički, i to u gostima na Banovom brdu.