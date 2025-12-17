Slušaj vest

Kejt, koja radi za televiziju "Skaj sport", ali i Aston Vilu, nedavno je objavila seriju fotografija iz noćnog izlaska.

Njen stajling je izazvao puno reakcija.

Ona je obukla mrežasti komplet koji nije puno toga pokrio, a u prvom planu su bile njene grudi.

Uz sve to je imala crnu torbicu i štikle. Objavila je fotografije na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram i skupila veliki broj "sviđanja" i komentara.

Jedan od njih govori da je Kejti "čista desetka", a zanimljivo je da je puno komentara stiglo od devojaka koje su oduševljenje izgledom novinarke.

Pogledajte fotografije Kejt Trejsi:

1/6 Vidi galeriju Voditeljka Kejt Trejsi u izlasku Foto: Instagram/katetraceyx

Bonus video: