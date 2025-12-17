Novinarka i voditeljka Kejti Trejsi je izazvala brojne reakcije provokativnim stajlingom.
BUJNE GRUDI SAMO ŠTO NISU ISPALE! MREŽASTI KOMPLET NIJE SAKRIO GOTOVO NIŠTA! Poznata voditeljka je ovako izašla u provod, komentari neprestano stižu! (FOTO)
Kejt, koja radi za televiziju "Skaj sport", ali i Aston Vilu, nedavno je objavila seriju fotografija iz noćnog izlaska.
Njen stajling je izazvao puno reakcija.
Ona je obukla mrežasti komplet koji nije puno toga pokrio, a u prvom planu su bile njene grudi.
Uz sve to je imala crnu torbicu i štikle. Objavila je fotografije na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram i skupila veliki broj "sviđanja" i komentara.
Jedan od njih govori da je Kejti "čista desetka", a zanimljivo je da je puno komentara stiglo od devojaka koje su oduševljenje izgledom novinarke.
Pogledajte fotografije Kejt Trejsi:
Voditeljka Kejt Trejsi u izlasku Foto: Instagram/katetraceyx
