Beogradski superligaš je šokirao sve odlukom da ulaznice za sve tribine na stadion Lagator u Loznici za utakmicu protiv Partizana koštaju 3.000 dinara.

Ovakav potez IMT-a je neprijatno iznenadio javnost u Srbiji, a posebno ljubitelje fudbala.

Partizan se oglasio saopštenjem kojim je poslao jasnu poruku "traktoristima", ali i Fudbalskom savezu Srbije. Jesenji prvak za aktuelnu sezonu je skrenuo pažnju na činjenicu da su ulaznice za ostale utakmice koštale 700 dinara, što znači da su za ovaj meč više nego četiri puta skuplje.

Danko Lazović, sportski direktor crno-belih, odlučio je da se odrekne mesečne plate kako bi kupio ulaznice za navijače kluba iz Humske.

1/10 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Njegovu ideju su podržali prvotimci Stefan Milić i Milan Vukotić koji su odlučili da se pridruže i da deo svoje zarade proslede za kupovinu ulaznica.

Iako se radi o lepom gestu, jasno je da situacije kakva je ova ne bi trebalo da se dešavaju i da uopšte ne bi trebalo da dođe do toga da pričamo o pozitivnom primeru kakav je postavio proslavljeni srpski fudbaler.

Utakmica IMT - Partizan je zakazana za subotu, 20. decembar, od 18 časova.

