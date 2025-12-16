Slušaj vest

Danas se navršava tačno tri godine od smrti proslavljenog srpskog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića.

Tog tužnog 16. decembra 2022. godine iz Italije je stigla najužasnija moguća vest - veliki borac Siniša Mihajlović preminuo je u bolnici u Rimu posle duge i teške borbe sa leukemijom u 54. godini života.

Siniša Mihajlović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Starsport

Udovica Siniše Mihajlovića, Arijana, objavila je na Instagramu fotografiju sa njihovog venčanja uz jednu izuzetno emotivnu poruku:

- Ne plači zbog njegovog odsustva, oseti bliskost sa njim i ponovo razgovaraj sa njim. Voleće te sa neba kao što te je voleo na zemlji. Danas se navršavaju tri godine bez tebe, ljubavi moja.

Arijana je bila sa Sinišom u braku 27 godina i sa proslavljenim fudbalerom i trenerom dobila je petoro dece - ćerke Viktoriju i Virdžiniju i sinove Miroslava, Nikolasa i Dušana.

Kurir sport

Siniša Mihajlović peva pesmu Ljube Aličića Izvor: #instagram/vickymiha