Bivši trener Liverpula karijeru nastavalja u Saudijskoj Arabiji.
TEŠKO JE ODOLETI ARAPSKIM MILIONIMA: Bivši trener Liverpula preuzeo tim iz Saudijske Arabije
Saudijski fudbalski klub Al Kadisija potvrdio je danas da je novi trener tog kluba Brendan Rodžers.
Nekadašnji trener Liverpula i Lestera je tako našao novi posao, prvi van Velike Britanije, samo šest nedelja nakon što je podneo ostavku u Seltiku.
On je napustio Seltik 27. oktobra, a njegov drugi mandat na klupi tog kluba okončan je oštrim kritikama glavnog akcionara Dermota Dezmonda koji je izjavio da je Rodžersovo ponašanje "doprinelo toksičnoj atmosferi oko kluba".
U svom današnjem saopštenju kojim je najavljeno angažovanje Rodžersa, Al Kadisija ga je opisala kao "svetski poznatog trenera" i dodala da njegov dolazak "odražava ambicije kluba".
Al Kadisija je trenutno peta na tabeli Saudijske Pro lige.
Kurir sport/Beta
