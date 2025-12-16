Slušaj vest

Katastrofalne vesti za klub iz Humske.

Partizan je suspendovan rano jutros i neće moći da registruje pojačanja u tri naredna prelazna roka. U predvodu do leta 2027. godine!

Odluka je donela FIFA i za konačno izvršenje zadužila Disciplinsku i etičku komisija Fudbalskog saveza Srbije, na čijem čelu se nalazi Ivan Nikolić.

Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako piše Sport klub, reč je o neizmirenim sredstvima po odluci u "slučaju Patrik Andrade". Partizan je izgubio spor pred Sudom za sportsku abitražu, istovremeno i potrošio sva pravna sredstva. Crno-beli su dužni da isplate 1,3 miliona evra, ali to još uvek nisu ispunili.

Uz sve to, menadžer koji je doveo Andradea u Partizan letos je takođe tužio klub zbog zaostalih dugovanja od oko 270.000 evra.

