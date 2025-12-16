Slušaj vest

Crvena zvezda će u subotu 20. decembra od 15.30 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti ekipu Mladosti u okviru 20. kola Superlige Srbije.

Tim povodom, klub obaveštava navijače da su ulaznice puštene u prodaju.

‍

Zovu navijače - Mirko Ivanić i Aleksandar Katai Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Svi navijači Crvene zvezde koji žele da pruže podršku izabranicima Vladana Milojevića, mogu da nabave ulaznice ONLAJN putem. Karte će na blagajnama biti dostupne u petak od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan meča od 10.00 sati do početka utakmice.

Ulaznice za meč sa ekipom Mladosti su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara

Navijači Crvene zvezde u Bačkoj Topoli razvili su transparent - "Budimo primer kako se bori u prvenstvu! Subota 15.30... Svi na Marakanu" kao poziv svim simpatizerima kluba da ispune stadion "Rajko Mitić". Svesne su Delije da je ekipa u krizi rezultata u Superligi, da su napravili veliki broj kikseva i da im je podrška preko potrebna protiv Mladost iz Lučana.