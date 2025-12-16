Slušaj vest

Informaciju o povratku snažnog centarfora su preneli italijanski mediji.

Belgijski fudbaler odsustvovao je 124 dana, nakon što je pokidao butni mišić u prijateljskoj utakmici uoči početka sezone protiv Olimpijakosa 14. avgusta.

"Gazeta delo Sport" prenela je da se Romelu Lukaku u ponedeljak vratio treninzima sa ekipom i da bi mogao da bude u ekipi za Superkup koji se krajem nedelje igra u Saudijskoj Arabiji.

Ekipa Napolija će u utorak popodne otputovati u Rijad.

Lukaku je propustio 22 utakmice u Seriji A, Ligi šampiona i Kupu Italije.

