Belgijski fudbaler odsustvovao je 124 dana, nakon što je pokidao butni mišić u prijateljskoj utakmici uoči početka sezone protiv Olimpijakosa 14. avgusta.

"Gazeta delo Sport" prenela je da se Romelu Lukaku u ponedeljak vratio treninzima sa ekipom i da bi mogao da bude u ekipi za Superkup koji se krajem nedelje igra u Saudijskoj Arabiji.