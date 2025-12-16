Fudbaler Napolija Romelu Lukaku vratio se treninzima sa ekipom i mogao bi da igra u Superkupu Italije u Saudijskoj Arabiji.
KONAČNO SE VRAĆA JEDAN OD NAJBOLJIH CENTAFORA! Od početka sezone nije odigrao nijednu utakmicu, sada je stigla sjajna vest
Informaciju o povratku snažnog centarfora su preneli italijanski mediji.
Belgijski fudbaler odsustvovao je 124 dana, nakon što je pokidao butni mišić u prijateljskoj utakmici uoči početka sezone protiv Olimpijakosa 14. avgusta.
"Gazeta delo Sport" prenela je da se Romelu Lukaku u ponedeljak vratio treninzima sa ekipom i da bi mogao da bude u ekipi za Superkup koji se krajem nedelje igra u Saudijskoj Arabiji.
Ekipa Napolija će u utorak popodne otputovati u Rijad.
Lukaku je propustio 22 utakmice u Seriji A, Ligi šampiona i Kupu Italije.
