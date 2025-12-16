Francuski fudbaler je u sudskom sporu pobedio Pari Sen Žermen , klub iz kojeg je 2024. godine prešao u Real Madrid.

Mbape je tužio PSŽ zbog neisplaćenih zarada i bonusa. Sa advokatskim timom je tražio 263 miliona evra od Parižana, dok je Pari Sen Žermen u kontratužbi tražio od Mbapea kompentaciju za neuspeli transfer u Al Hilal 2023. godine.