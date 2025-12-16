Slušaj vest

Francuski fudbaler je u sudskom sporu pobedio Pari Sen Žermen, klub iz kojeg je 2024. godine prešao u Real Madrid.

Mbape je tužio PSŽ zbog neisplaćenih zarada i bonusa. Sa advokatskim timom je tražio 263 miliona evra od Parižana, dok je Pari Sen Žermen u kontratužbi tražio od Mbapea kompentaciju za neuspeli transfer u Al Hilal 2023. godine.

Na kraju je odlučeno da klub iz grada svetlosti isplati fudbaleru 60 miliona evra.

Pogledajte fotografije Kilijana Mbapea iz Real Madrida:

Kilijan Mbape Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, CESAR MANSO / AFP / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia
Ne propustiteFudbalNEVIĐENI POTRES U SVETU FUDBALA! Sud doneo šokantnu odluku u slučaju Kilijana Mbapea!
x EPA Daniel Gonzalez.jpg
FudbalKONAČNO SE VRAĆA JEDAN OD NAJBOLJIH CENTAFORA! Od početka sezone nije odigrao nijednu utakmicu, sada je stigla sjajna vest
Romelu Lukaku
FudbalZVEZDA ZATVARA POLUSEZONU U SUBOTU: Mladost dolazi na Marakanu, poziv navijačima!
Fudbaleri Crvene zvezde posle pobede protiv Šturma
FudbalVOŠA ČUVA NAJBOLJE IGRAČE: Novi ugovori za Njegoša Petrovića i Lazara Nikolića!
njegos.jpeg

Bonus video:

Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid