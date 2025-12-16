Jedan od najboljih fudbalera na svetu Kilijan Mbape će iznenada dobiti 60 miliona evra.
PREKO NOĆI POSTAO BOGATIJI ZA 60 MILIONA EVRA! Nezabeležena situacija u fudbalu
Francuski fudbaler je u sudskom sporu pobedio Pari Sen Žermen, klub iz kojeg je 2024. godine prešao u Real Madrid.
Mbape je tužio PSŽ zbog neisplaćenih zarada i bonusa. Sa advokatskim timom je tražio 263 miliona evra od Parižana, dok je Pari Sen Žermen u kontratužbi tražio od Mbapea kompentaciju za neuspeli transfer u Al Hilal 2023. godine.
Na kraju je odlučeno da klub iz grada svetlosti isplati fudbaleru 60 miliona evra.
Kilijan Mbape
