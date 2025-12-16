Slušaj vest

Muškarac koji je povredio 134 osobe kada je automobilom uleteo među navijače Liverpula koji su proslavljali šampionsku titulu u Premijer ligi, osuđen je danas na 21 godinu i šest meseci zatvora.

1/4 Vidi galeriju Liverpul - gaženje navijača Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Owen Humphreys, PA Images / Alamy / Profimedia, Danny Lawson / PA Images / Profimedia

Incident se dogodio 26. maja popodne u Liverpulu, na proslavi osvajanja titule, kada je 54-godišnji Pol Dojl ;automobilom uleteo u masu. On je zaustavljen kada je prolaznik Den Bar ušao u vozilo i naterao ga da se parkira. Pokušao je i pored toga da nastavi, ali automobil, ispod kojeg su bili zarobljeni ljudi, nije mogao dalje da se pomeri.

"Snimak je zaista šokantan. Teško je, ako ne i nemoguće, opisati razorne scene koje ste izazvali. Snimak pokazuje kako namerno ubrzava u grupe navijača, iznova i iznova", rekao je sudija Endru Menari, preneo je Skaj.

Dojl je jecao na sudu dok su tokom dvodnevnog izricanja presude tužioci detaljno predstavljali zločin, koristeći video snimke i čitajući emotivne izjave desetina žrtava.

"Gotovo je nemoguće shvatiti kako bi bilo koja osoba zdravog razuma mogla da se ponaša kao vi. Uleteti u gomilu pešaka sa takvom upornošću i nepoštovanjem ljudskog života prkosi običnom razumevanju. Vaši postupci su izazvali užas i razaranje u razmerama kakve ovaj sud nije ranije video", naveo je sudija.

Dojl se u novembru izjasnio krivim po 31 tački optužnice, uključujući opasnu vožnju i više tačaka optužnice za pokušaj ili nanošenje teških telesnih povreda i namerno nanošenje telesnih povreda.