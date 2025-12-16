Slušaj vest

Siniša Mihajlović, legendarni srpski i jugoslovenski fudbaler i trener, preminuo je u 53. godini, na današnji dan, 16. decembra 2022. godine.

SAHRANJEN SINIŠA MIHAJLOVIĆ: Srpski fudbaler ispraćen na večni počinak pred hiljadama ljudi u Rimu! SUZA SUZU STIŽE Foto: Starsport

 Poznato je da Miha vodio veliku borbu protiv leukemije koja mu se vraćala nekoliko puta i zbog koje nije mogao 100 odsto da bude predan trenerskom poslu.

Koliko je veliki čovek, Miha je pokazao samo desetak dana pre smrti, kada se poslednji put pojavio u javnosti i to na promociji knjige "Lepota je neprocenjiva" svog nekadašnjeg trenera Zdenjeka Zemana.

profimedia0741626318.jpg
Foto: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

U najtežim trenucima, Siniša Mihajlović je želeo da pruži podršku čoveku od koga je dosta naučio.

Na promociji knjige u Rimu, u knjižari "Libracio" pojavila su se mnoga velika imena italijanskog fudbala poput Euzebija Di Frančeska, Luiđija Di Bjađa, Luke Markeđanija, Roberta Favalija...

profimedia0741626348.jpg
Foto: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Međutim, najdirljiviji trenutak bio je kada se pojavio Siniša Mihajlović. Zeman i Miha su se pozdravili, a potom se zagrlili... Taj zagrljaj je dugo trajao, dok se salom prolomio veliki i dug aplauz.

profimedia0741626273.jpg
Foto: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

- Nije osvojio mnogo trofeja na terenu, ali je u stvarnosti osvojio mnogo više od ostalih. cenio je mnoge igrače, zabavljao navijače i doneo nešto novo u Italiju. Jednostavno, ostavio je trag - rekao je Siniša Mihajlović o Zdenjeku Zemanu.

profimedia0741626243.jpg
Foto: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Posle ovih Mihinih reči Zdenjek Zeman bio je veoma uzbuđen i to nije krio. Krenule su mu suze na oči i jedva je izdržao, a da ne zaplače

EKSLUZIVNO ZA KURIR! MIHA OSTAJE VEDROG DUHA: Da sam znao da ću biti ovako dobro, razboleo bih se ranije

