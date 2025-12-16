Slušaj vest

Poznato je da Miha vodio veliku borbu protiv leukemije koja mu se vraćala nekoliko puta i zbog koje nije mogao 100 odsto da bude predan trenerskom poslu.

Koliko je veliki čovek, Miha je pokazao samo desetak dana pre smrti, kada se poslednji put pojavio u javnosti i to na promociji knjige "Lepota je neprocenjiva" svog nekadašnjeg trenera Zdenjeka Zemana.

U najtežim trenucima, Siniša Mihajlović je želeo da pruži podršku čoveku od koga je dosta naučio.

Na promociji knjige u Rimu, u knjižari "Libracio" pojavila su se mnoga velika imena italijanskog fudbala poput Euzebija Di Frančeska, Luiđija Di Bjađa, Luke Markeđanija, Roberta Favalija...

Međutim, najdirljiviji trenutak bio je kada se pojavio Siniša Mihajlović. Zeman i Miha su se pozdravili, a potom se zagrlili... Taj zagrljaj je dugo trajao, dok se salom prolomio veliki i dug aplauz.

- Nije osvojio mnogo trofeja na terenu, ali je u stvarnosti osvojio mnogo više od ostalih. cenio je mnoge igrače, zabavljao navijače i doneo nešto novo u Italiju. Jednostavno, ostavio je trag - rekao je Siniša Mihajlović o Zdenjeku Zemanu.

Posle ovih Mihinih reči Zdenjek Zeman bio je veoma uzbuđen i to nije krio. Krenule su mu suze na oči i jedva je izdržao, a da ne zaplače

