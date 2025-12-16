Slušaj vest

Veliki udarac za Partizan stigao je posle meča sa Napretkom, najbolji pojedinac crno-belih Jovan Milošević zadobio je povredu koja bi mogla da ga udalji sa terena na neko vreme.

Kako Telegraf saznaje, Milošević je nakon dodatnih pregleda i snimanja tokom dana dobio potvrdu da ima naprsnuće kosti šake. Povreda je nastala upravo na utakmici u Kruševcu, gde je mladi golgeter bio jedan od ključnih aktera pobede rezultatom 3:2.

Milošević je postigao pogodak sa bele tačke, upisao asistenciju kod prvog gola, a teren je napustio u 87. minutu, kada je mesto prepustio Andreju Kostiću. Prilikom izlaska iz igre bilo je primetno da se žali na bol u šaci.

Sa učinkom od 12 golova i četiri asistencije, Milošević je trenutno drugi strelac Super lige Srbije, ali je gotovo izvesno da je za njega jesenja polusezona završena. To znači da neće konkurisati za duel protiv IMT-a u poslednjem kolu prvog dela prvenstva.

Do kraja meseca trebalo bi da bude poznato i da li će Milošević nastaviti misiju u Humskoj, s obzirom na to da Partizan i Štutgart, klub čiji je igrač, još uvek nisu postigli dogovor o produžetku pozajmice.