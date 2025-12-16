Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu protiv Mladosti iz Lučana stavljaju tačku na jesenji deo sezone u Superligi Srbije.

Zvezda je remijem protiv TSC-a (0:0) i zvanično ostala bez jesenje titule, prepustivši tako Partizanu prvo mesto.

Zbog toga, navijačka grupa "Delije", oglasila se saopštenjem:

- Iako јe prvak јesenjeg dela prvenstva već odlučen, mi naviјači Zvezde želimo da u subotu na utakmici protiv Mladosti iz Lučana pokažemo našim igračima kako se bori za naš klub u domaćem prvenstvu. Igrači očigledno ne razumeјu značaј naše lige, dok u Evropi niјe tako.

Moramo da im damo primer da osete kada јe stadion ispunjeniјi nego obično, da shvate da јe nama, naviјačima Zvezde, bitna titula i domaće prvenstvo!

Naјјača poruka igračima bi bila što puniјi stadion јer tada i ne moramo ništa više da kažemo, biće im јasno!

Ko dođe treba da odere grlo 90 minuta da se oseti razlika između ove i bilo koјe druge utakmice koјa јe sada odigrana u domaćem prvenstvu!

Smatramo da imamo dobar tim, koјi јe dokazao da ume da igra sa velikim imenima u Evropi ali očigledno da nisu svesni da јe titula podјednako, ako ne i važniјa, od dobrih partiјa u Evropi.

Bez titule nema ni Evrope! Zato daјmo primer igračima i ostavimo im sliku u glavi da tokom pauze imaјu čega da se sećaјu dok se budu spremali za nastavak sezone - 20.12.!!! - napisale su Delije.

