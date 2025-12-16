Pršti na klupi, nova promena.
TRENERSKI ROLERKOSTER! Paunovićev naslednik dobio naslednika!
Giljermo Almada, urugvajski stručnjak, novi je fudbaler trenera Real Ovijeda.
Tek je sredina decembra, a novopečeni član La Lige ima već trećeg trenera. Nakon otkaza za Veljka Paunovića u klub se vratio Luis Karion.
Nije se ni on dugo zadržao. Vodio je tim na svega osam utakmica na kojima nije uspeo da upiše pobedu, te svega četiri remija.
Ovijedo u trenutku dolaska Urugvajca zauzima 19. mesto na tabeli španskog prenstva.
