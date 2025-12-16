Slušaj vest

Giljermo Almada, urugvajski stručnjak, novi je fudbaler trenera Real Ovijeda.

Tek je sredina decembra, a novopečeni član La Lige ima već trećeg trenera. Nakon otkaza za Veljka Paunovića u klub se vratio Luis Karion.

Veljko Paunović pred meč sa Engleskom Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Nije se ni on dugo zadržao. Vodio je tim na svega osam utakmica na kojima nije uspeo da upiše pobedu, te svega četiri remija.

Ovijedo u trenutku dolaska Urugvajca zauzima 19. mesto na tabeli španskog prenstva.

