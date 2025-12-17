Slušaj vest

Italijanski golman Đanluiđi Donaruma osvojio je nagradu za najboljeg golmana u 2025. godini od strane FIFA.

Donaruma je bio najbolji u konkurenciji Alisona, Kurtoe, Emilijano Martinez, Manuel Nojer, David Raja, Jan Zomer i Vojčeh Šćesni.

1/8 Vidi galeriju Jedan od najboljih golmana na planeti - Đanluiđi Điđi Donaruma Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Italijan je stigao u Mančester siti iz PSŽ, gde je osvojio titulu u francuskom prvenstvu, Kupu, Superkupu, kao i Ligi šampiona.

Fifa će u utorak na gala večeri u Dohi sa početkom u 18.00 časova dodeliti glavne nagrade.

BONUS VIDEO: