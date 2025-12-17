Italijanski golman bez premca.
Italijanski golman Đanluiđi Donaruma osvojio je nagradu za najboljeg golmana u 2025. godini od strane FIFA.
Donaruma je bio najbolji u konkurenciji Alisona, Kurtoe, Emilijano Martinez, Manuel Nojer, David Raja, Jan Zomer i Vojčeh Šćesni.
Italijan je stigao u Mančester siti iz PSŽ, gde je osvojio titulu u francuskom prvenstvu, Kupu, Superkupu, kao i Ligi šampiona.
Fifa će u utorak na gala večeri u Dohi sa početkom u 18.00 časova dodeliti glavne nagrade.
