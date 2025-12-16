Slušaj vest

Mnogi treneri, fudbaleri, klubovi i navijači protivili su se novom formatu Svetskog klupskog prvenstva koji je ove godine održan uz učešće 32 kluba, a sindikati fudbalera upozoravali su na psihičku i fizičku premorenost igrača zbog velikog broja utakmica.

Čelsi je osvojio to takmičenje u julu i dobio je nagradu od oko 125 miliona dolara.

Prema istraživanju Indeksa povreda u evropskom fudbalu, od juna do oktobra u Čelsiju je bilo 23 povrede, mnogo više nego u devet evropskih klubova iz pet najboljih liga koji su učestvovali na Svetskom klupskom prvenstvu u SAD.

Među njima je i zvezda londonskog tima Kol Palmer, što je donelo porast povreda u Čelsiju od 44 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

I dok je Čelsi, koji je odigrao 64 utakmice u sezoni 2024/2025, imao porast povreda, Indeks, koji je osnovala globalna osiguravajuća kompanija Hauden, pokazao je da je generalno došlo do smanjenja broja povređenih igrača.

"U principu, očekivali biste da će povećano opterećenje dovesti do porasta broja povreda, kao mogućeg povećanja težine povreda. Podaci bi ukazivali na minimalan uticaj na ukupne brojke povreda", navodi se u izveštaju.

Uprkos brojkama, autori izveštaja priznali su da je prerano proceniti puni uticaj Svetskog klupskog prvenstva, s obzirom na to da nalazi obuhvataju samo period do oktobra.

"Očekivali bismo da će uticaj tog takmičenja na povrede naglo porasti u periodu od novembra do februara. Ono što smo ranije videli je uticaj letnjih turnira", rekao je šef za sport u Haudenu Džejms Barouz.

U Mančester sitiju bilo je 22 povrede od turnira, što je najviše među devet ekipa iz pet najboljih liga - Engleske, Španije, Italije, Nemačke i Francuske.

Te ekipe su od juna do oktobra imale 146 povreda, što je manje nego u istom periodu prošle godine, kada je zabeleženo 174.