Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će Aleksandar Katai i Mirko Ivanić na meču protiv Mladosti voditi trku za najboljeg strelca "crveno-belih" u jesenjem delu sezone.

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 20. decembra od 15.30 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Mladost u 20. kolu Superlige Srbije.

Mirko Ivanić Rade Krunić Timi Maks Elšnik finale Kupa Srbije 2025 Crvena zvezda Vojvodina

Ovo će biti poslednji duel "crveno-belih" u jesenjem delu sezone, koji će okončati na drugom mestu sigurno kako im vodeći Partizan "beži" četiri boda.

- Svi navijači će imati priliku da uživo sa tribina isprate koji će fudbaler poneti laskavo priznanje najboljeg strelca tima Vladana Milojevića na kraju jesenjeg dela šampionata. U prvom delu takmičarske godine posebno su se istakli Ivanić i Katai, koji su svojim golovima i učinkom dali snažan pečat Zvezdinim rezultatima na domaćoj i evropskoj sceni - navodi se na sajtu Crvene zvezde.

Katai je do sada u prvom delu sezone postigao 16 golova na 27 utakmica u svim takmičenjima, a Ivanić se 15 puta upisao u strelce na 29 mečeva.

