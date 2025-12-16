ZLATNE KOPAČKE CRVENE ZVEZDE OVE JESENI: Ivanić i Katai dominiraju...
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će Aleksandar Katai i Mirko Ivanić na meču protiv Mladosti voditi trku za najboljeg strelca "crveno-belih" u jesenjem delu sezone.
Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 20. decembra od 15.30 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Mladost u 20. kolu Superlige Srbije.
Ovo će biti poslednji duel "crveno-belih" u jesenjem delu sezone, koji će okončati na drugom mestu sigurno kako im vodeći Partizan "beži" četiri boda.
- Svi navijači će imati priliku da uživo sa tribina isprate koji će fudbaler poneti laskavo priznanje najboljeg strelca tima Vladana Milojevića na kraju jesenjeg dela šampionata. U prvom delu takmičarske godine posebno su se istakli Ivanić i Katai, koji su svojim golovima i učinkom dali snažan pečat Zvezdinim rezultatima na domaćoj i evropskoj sceni - navodi se na sajtu Crvene zvezde.
Katai je do sada u prvom delu sezone postigao 16 golova na 27 utakmica u svim takmičenjima, a Ivanić se 15 puta upisao u strelce na 29 mečeva.
BONUS VIDEO: