Tako će deo navijača imati mogućnost da kartu za finale kupi po ceni od 60 dolara, umesto ranije predviđenih 4.185 dolara.

Fifa je u utorak navela da će karte od 60 dolara biti dostupne za svaku utakmicu turnira koji će se igrati u Severnoj Americi, a biće dodeljene nacionalnim savezima čije reprezentacije učestvuju na mečevima. Savezi će sami odlučivati kako da te karte raspodele najvernijim navijačima, odnosno onima koji su prethodnih godina pratili svoje timove na domaćim i gostujućim utakmicama.

Broj karata po ceni od 60 dolara za svaku utakmicu verovatno će biti u stotinama, a ne hiljadama, u okviru nove cenovne kategorije koju Fifa naziva "Supporter Entry Tier".

Fifa nije precizirala razloge za ovako drastičnu promenu strategije, ali je navela da su niže cene "osmišljene kako bi se dodatno podržali navijači koji putuju i prate svoje reprezentacije tokom turnira".

Svetsko prvenstvo u Severnoj Americi biće prvo sa 48 reprezentacija, umesto dosadašnje 32, a očekuje se da će Fifa od tog takmičenja ostvariti prihod od najmanje 10 milijardi dolara. Ipak, navijači širom sveta prošle sedmice reagovali su sa iznenađenjem i besom nakon objave planova prodaje karata, prema kojima učesnici turnira nisu dobijali nijednu kartu u najjeftinijoj kategoriji.

Najniže cene kretale su se od 120 do 265 dolara za utakmice grupne faze koje ne uključuju domaćine, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko.

Takve cene Fifa je postavila iako su domaćini još pre osam godina, tokom kandidature za organizaciju Mundijala, obećali da će na raspolaganju biti stotine hiljada karata po ceni od 21 dolara.

Kritike navijača, naročito iz Evrope, pojačavale su se mesecima zbog planova za "dinamičko formiranje cena", kao i dodatnih taksi na platformi za preprodaju karata pod upravom Fifa, što je uobičajeno u američkoj industriji zabave, ali ne i među fudbalskim navijačima širom sveta.

Nezadovoljstvo je dodatno poraslo prošle sedmice kada je postalo jasno da verni navijači neće imati pristup najjeftinijim kartama, kao i da oni koji rezervišu karte za sve potencijalne utakmice svoje reprezentacije, uključujući finale, neće dobiti povraćaj novca pre završetka turnira.

U još jednom ustupku, Fifa je u utorak saopštila da će ukinuti administrativne takse prilikom povraćaja novca, koji će se vršiti nakon finala zakazanog za 19. jul.