VRAĆA SE OSMAN BUKARI? Bivši as Crvene zvezde kuca na vrata!
Osman Bukari se vraća na evropsku scenu…
Ipak, njegov povratak ne vodi u Srbiju i Crvenu zvezdu, čiji je dres nosio pre transfera u Ostin, već u Poljsku, gde bi trebalo da nastavi karijeru.
Osman Bukari Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Starsport
Prema pisanju tamošnjih medija, krilni fudbaler iz Gane praktično je već završio posao sa Viđevom iz Lođa. Navodi se da su pregovori u završnoj fazi i da se formalnosti oko potpisa ugovora smatraju gotovo završenim, a da je cena transfera oko 5.000.000 evra.
Ukoliko do realizacije transfera zaista dođe, Bukari će posle epizode u MLS ligi ponovo igrati evropski fudbal, godinu i po dana posle odlaska sa Starog kontinenta.
