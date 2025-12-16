Slušaj vest

Osman Bukari se vraća na evropsku scenu…

Ipak, njegov povratak ne vodi u Srbiju i Crvenu zvezdu, čiji je dres nosio pre transfera u Ostin, već u Poljsku, gde bi trebalo da nastavi karijeru.

1/18 Vidi galeriju Osman Bukari Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Starsport

Prema pisanju tamošnjih medija, krilni fudbaler iz Gane praktično je već završio posao sa Viđevom iz Lođa. Navodi se da su pregovori u završnoj fazi i da se formalnosti oko potpisa ugovora smatraju gotovo završenim, a da je cena transfera oko 5.000.000 evra.

Ukoliko do realizacije transfera zaista dođe, Bukari će posle epizode u MLS ligi ponovo igrati evropski fudbal, godinu i po dana posle odlaska sa Starog kontinenta.

BONUS VIDEO: