Fudbal
LIGA KUP: Čelsi se namučio, ali prošao u polufinale
Fudbaleri Čelsija plasirali su se u polufinale engleskog Liga kupa, pošto su večeras u četvrtfinalu, na gostujućem terenu pobedili Kardif 3:1.
Prednost Čelsiju doneo je Alehandro Garnačo golom u 57. minutu, a izjednačenje Kardifu Dejvid Turnbul pogotkom u 75. minutu.
Vođstvo Čelsiju vratio je Pedro Neto golom u 82. minutu, a konačan rezultat je u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena postavio Garnačo, svojim drugim pogotkom na utakmici.
Ostali parovi četvrtfinala Liga kupa su Arsenal - Kristal Palas, Mančester siti - Brentford i Njukasl - Fulam.
