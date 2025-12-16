Slušaj vest

Fudbaleri Čelsija plasirali su se u polufinale engleskog Liga kupa, pošto su večeras u četvrtfinalu, na gostujućem terenu pobedili Kardif 3:1.

 Prednost Čelsiju doneo je Alehandro Garnačo golom u 57. minutu, a izjednačenje Kardifu Dejvid Turnbul pogotkom u 75. minutu.

Vođstvo Čelsiju vratio je Pedro Neto golom u 82. minutu, a konačan rezultat je u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena postavio Garnačo, svojim drugim pogotkom na utakmici.

Ostali parovi četvrtfinala Liga kupa su Arsenal - Kristal Palas, Mančester siti - Brentford i Njukasl - Fulam.

