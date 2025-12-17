Slušaj vest

Trener fudbalera Čelsija Enco Mareska izjavio je da je srećan u klubu i da se "sve više zaljubljuje u igrače", samo nekoliko dana nakon što je rekao da je doživeo najgorih 48 sati otkako je u klubu.

Čelsi je četvrti u Premijer ligi posle pobede nad Evertonom u subotu, a sinoć se plasirao u polufinale Liga kupa pobedivši Kardif u gostima sa 3:1.

Ipak, obe utakmice su zasenili Mareskini komentari posle pobede nad Evertonom da su dva dana pre tog meča bila "najgora otkako je došao u klub" jer ljudi nisu podržavali njega i tim.

Ostalo je nejasno, kako piše Bi-Bi-Si, na koga ili šta tačno su bili usmereni ovi komentari, a Mareska to nije detaljnije objasnio kada je upitan tokom konferencije za novinare u ponedeljak.

Posle pobede nad Kardifom, Mareska je izjavio da oseća da ima podršku.

"Mnogo puta sam na konferencijama za novinare rekao da je podrška uvek bila tu, znajući da navijači svuda na svetu nisu srećni ako njihov tim ne pobeđuje. Dakle, kada ne pobeđujete, navijači nisu srećni i to je normalno. Ali generalno, navijači su uvek bili tu", rekao je sinoć Mareska, prenosi BBC.

"Ovo su utakmice tokom kojih se još više zaljubljujem u igrače jer ne možete da zamislite koliko je lako okliznuti se, jer su to teške utakmice", dodao je on.

Mareska je upitan i da li oseća podršku kluba.

"Sada fokus mora biti na tome da smo stigli do polufinala. Idemo u pravom smeru, sve što radim je zato što želim najbolje za sve - navijače, igrače, sve", rekao je Mareska za Skaj sport.

Fudbaleri Čelsija će u narednom kolu Premijer lige, u subotu, gostovati Njukaslu.

Kurir sport/Beta