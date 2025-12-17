Slušaj vest

Muškarac star 54 godine je osuđena na 21 godinu i šest meseci zatvora.

On je 18. maja 2025. godine tokom Liverpulove proslave osvajanja Premijer lige uleteo u gomilu ljudi.

Tom prilikom je povredio 47 osoba, od toga je 20 zbrinuto na licu mesta, a 27 prevezeno u bolnice.

Sedam meseci kasnije Dojl je osuđen.

Sudija Endrju Menarin je, prilikom izricanja presude, istakao da je Dojl izazvao katastrofu.

Podsetimo, dok je sedeo u policijskom kombiju nakon što je uleteo u masu čovek je konstatovao da je njegov život sada uništen.

1/4 Vidi galeriju Liverpul - gaženje navijača Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Owen Humphreys, PA Images / Alamy / Profimedia, Danny Lawson / PA Images / Profimedia

Na sudu je priznao krivicu po 31 tački optužnice.

Bonus video: