Pol Dojl, čovek koji je automobilom uleteo u masu ljudi tokom šampionske proslave, osuđen je na zatvorsku kaznu.
SUROVO KAŽNJEN ČOVEK KOJI JE ULETEO KOLIMA U MASU LJUDI! Izazvao jezive scene, povredio 47 osoba tokom šampionske proslave
Muškarac star 54 godine je osuđena na 21 godinu i šest meseci zatvora.
On je 18. maja 2025. godine tokom Liverpulove proslave osvajanja Premijer lige uleteo u gomilu ljudi.
Tom prilikom je povredio 47 osoba, od toga je 20 zbrinuto na licu mesta, a 27 prevezeno u bolnice.
Sedam meseci kasnije Dojl je osuđen.
Sudija Endrju Menarin je, prilikom izricanja presude, istakao da je Dojl izazvao katastrofu.
Podsetimo, dok je sedeo u policijskom kombiju nakon što je uleteo u masu čovek je konstatovao da je njegov život sada uništen.
Liverpul - gaženje navijača Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Owen Humphreys, PA Images / Alamy / Profimedia, Danny Lawson / PA Images / Profimedia
Na sudu je priznao krivicu po 31 tački optužnice.
