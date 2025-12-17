Slušaj vest

Fudbalski savez Nigerije podneo je zvaničnu žalbu FIFA, tvrdeći da su neki igrači Demokratske Republike Kongo igrali u kvalifikacijama za Mundijal iako nisu imali pravo nastupa.

Navodno, čak devetorica fudbalera promenila su sportsko državljanstvo neposredno pred odlučujući meč sa Nigerijom. Iako administrativni proces oko promene državljanstva nije bio završen, igrači zaigrali na tom meču, pa Nigerija sada zahteva da se nacionalni tim DR Kongo sankcioniše.

Ustav DR Konga ne dozvoljava dvojno državljanstvo, a prema informacijama iz Nigerije, neki od spornih igrača nisu se formalno odrekli prethodnog pasoša.

Ukoliko se ove tvrdnje potvrde, FIFA bi mogla da poništi rezultate utakmica u kojima su nastupali sporni igrači, što bi DR Kongu oduzelo pravo nastupa u predstojećem baražu.

Ako FIFA uloži žalbu Nigerije, afrički fudbal suočiće se sa jednim od najvećih skandala.

Podsetimo, DR Kongo je obezbedio duel protiv pobednika susreta između Nove Kaledonije i Jamajke, koji će se odigrati u martu u Meksiku.

Pobednik Interkontinentalnog baraža igraće u Grupi I sa Francuskom, Senegalom i Norveškom.

Kurir sport