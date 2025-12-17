Slušaj vest

Fudbalski klub Vojvodina u utorak je potvrdio da su nove dugoročne ugovore potpisali Njegoš Petrović i Lazar Nikolić, a predsednik Dragoljub Zbiljić izrazio je zadovoljstvo obnovom saradnje sa ključnim igračima.

Petrović je u Vojvodinu stigao u januaru 2024. godine iz španske Granade, najpre na pozajmicu, a onda je šest meseci kasnije i zvanično postao i član i kapiten „stare dame“. Petrović je do sada odigrao čak 81 utakmicu, uz učinak od 11 golova, 7 asistencija.

Lazar Nikolić je u Vojvodinu stigao leta 2024. godine, debitovao je u epskom revanšu u kvalifikacijama Lige Evrope protiv Ajaksa, kada je bio i asistent kod jedinog gola, a od tada je odigrao 47 utakmica.

- Produženje ugovora sa Njegošem Petrovićem i Lazarom Nikolićem do 2028. godine predstavlja jasnu poruku stabilnosti, kontinuiteta i ambicije FK Vojvodina. Reč je o igračima koji su svojim odnosom prema dresu, profesionalizmom i igrama na terenu pokazali da zaslužuju poverenje kluba - rekao je Zbiljić i nastavio:

- Zadovoljni smo što smo uspeli da zadržimo važne prvotimce i domaće igrače koji razumeju težinu i istoriju Vojvodine. Naš cilj je da gradimo snažan tim oko kvalitetnih ljudi, sa jasnom vizijom i dugoročnim planom, a produžeci ugovora sa Njegošem i Lazarom su važan korak u tom pravcu - zaključio je Zbiljić.

