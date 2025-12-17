Slušaj vest

Brazilski fudbaler Klejton prešao je iz Flamenga u Volfsburg, potvrdili su danas brazilski i nemački klub.

"Prvo zimsko pojačanje Volfsburga je završeno: brazilski štoper Klejton nam se pridružio iz Flamenga i potpisao je ugovor do 30. juna 2030. godine", stoji u Volfsburgovom saopštenju.

Levonogi štoper Klejton (22) nije imao veću ulogu u Flamengu prethodnih sezona, pa mu iz osvajača Kopa Libertadores nisu pravili probleme da pređe u klub iz Bundeslige.

Cena transfera još uvek nije poznata.

Kurir sport

