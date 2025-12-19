Slušaj vest

FK Crvena zvezda uvek je bio rasadnik talenata. Tako je i poslednjih godina.

Veliki broj fudbalskih bisera stasao je u dresu Crvene zvezde unazad nekoliko sezona. Najbolji primer su Veljko Milosavljević i Andrija Maksimović, Kosta Nedeljković i Jovan Mijatović, odranije Aleksa Terzić, Marko Grujić, Luka Jović, Nemanja Maksimović...

Ozbilja fudbalska škola

Oni stariji dobro pamte Vladana Lukića, Ivana Adžića, Nemanju Vidića, Nenada Lalatovića, Ivana Dudića, Ivana Gvozdenovića... Međutim, najočitiji primer višegodišnjeg rada Omladinske škole Crvene zvezde jesu braća Boško i Milko Đurovski.

Sada ispod južne tribine stadiona "Rajko Mitić" stasavaju neka nova braća Đurovski. I mnogo podsećaju na Milka i Boška. A oni su bili pakleni igrači. Treba reći da je Boško bio kapiten i za Zvezdu igrao od 1978. do 1989. godine, uz 237 utakmica i 41 gol. Milko je za Crvenu zvezdu igrao od 1980. do 1986. godine i upisao 115 mečeva i 54 pogotka. O novim generacijama za Kurir priča Mario Đurovski.

Karlo i Maksim Đurovski

Kurir je pitao Marija, pozivajući se na izvore iz Crvene zvezde, da je njegov sin Karlo izuzetno talentovano dete. Usledio je zanimljiv odgovor.



- Mogu da kažem da jeste talentovan. Iskren da budem. Mislim da ima neki genetsku predispoziciju, ali i dobar karakter. Odmalena zna šta hoće, ima svoje ja. Kad mu se ne trenira, jednostavno ne trenira. Živi u drugačijem ambijentu. Voli fudbal, neka se igra. Ne forsiramo ga, to nije ona kliše priča, nego istina. Trenira u Crvenoj zvezdi i na Tajlandu u Kruzeirovoj akademiji. I videćemo kako će se razvijati. Maksimalno mu dozvoljavamo da razvije svoj potencijal i da voli fudbal bez pritiska - rekao je Mario Đurovski i dodao:

Mali Šarić je čudo

- Moram da pomenem i bratovog sina Maksima. Neka nova braća Đurovski rastu na Marakani. Interesantno. Neka jedan prođe. Kao nekad Boško i Milko, ili Marko i ja. Moj Karlo i Markov Maksim su vršnjaci i obojica su u Zvezdi. Imaju deset godina i potpuno su drugačiji. Maksim je onako kao Milko, prgav ima onaj njegov "cim", dok je karlo više kreator, ima dobar pas... Videćemo.

Protekla dva meseca Mario Đurovski bio je redovan na treninzima i utakmicama mlađih kategorija FK Crvena zvezda, gde je nekada i sam terao loptu kao dete.

- Vidim potencijal u mladim igračima, kao što su Andrija Maksimović i Dimitrije Šarić. Taj mali Šarić je neverovatan. Daću konkretne razloge. On ima nešto, što većina igrača nema, pa ni ja nisam imao, iako sam dao preko 100 golova, a igrao kao klasična "desetka", kao plejmejker - u dahu priča Đurovski i nastavlja:

Neverovatan šut

- Njegov šut je neverovatan. Ima udarac u okvir gola, a kako moj Milko voli da kaže, to su najbolji igrači. To je mnogo važno. Gledao sam nekoliko Šarićevih utakmica, fizički je toliko moćan... Mora još da radi na sebi... Ali, taj razoran udarac... (vrti glavom) Ako Bog da, da mu se namesti dobar trener i da sve to iskoristi.

Mario Đurovski mlađi je sin Milka Đurovskog, nekada čuvenog fudbalera Crvene zvezde i Partizana. Prošao je omladinsku školu na Marakani, ali nikada nije dobio priliku da se okuša u crveno-belom dresu. Igrao je za Mladenovac, Sopot, Bežaniju, Vojvodinu, a u inostranstvu za ukrajinski Metalrug, te klubove sa Tajlanda Muangtong junajted, Bangkok junajted i Bangkok glas. Fudbalsku karijeru završio je 2020. godine, kada je postao trener.

