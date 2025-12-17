Slušaj vest

Doskorašnji selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi, mogao bi uskoro da preuzme Rubin iz Kazanja, otkriva ruski novinar Ivan Karpov.

Nakon serije loših rezultata klub iz Kazanja se zahvalio treneru Rašidu Rahimovu i odmah krenuo u potragu za njegovim naslednikom.

Srpski fudbalski stručnjak navodno je prvi favorit za klupu Rubina.

Klub iz Kazanja eliminisan je nedavno iz nacionalnog kupa, a u ruskom šampionatu trenutno zauzima tek sedmu poziciju.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Ukoliko Piksi prihvati poziv, u Rubinu će ga dočekati dvojica srpskih fudbalera Bogdan Jočić i Nikola Čumić, koji je svojevremeno i bio na spisku nekadašnjeg selektora.

Podsetimo, Piksi je trenersku karijeru započeo 2008. godine u japanskoj Nagoji. Od 2015. do 2020. predvodio je kineski Guangdžou R&F, a od 2021. do 2025. bio je na klupi naše fudbalske rerpezentacije. Naš nacionalni tim napustio je nakon šokantnog poraza od Albanije u Leskovcu, koji je reprezentaciju koštao plasmana na Mundijal 2026.

Kurir sport