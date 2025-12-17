Slušaj vest

Fudbaler Čelsija Estevao mora na kraću pauzu zbog povrede mišića noge, saopštio je trener "plavaca" Enco Mareska.

Estevao nije igrao u utorak uveče u pobedi Čelsija 3:1 nad Kardifom, a Mareska je potvrdio da sigurno neće biti u timu ni predstojećeg vikenda protiv Njukasla u utakmici 17. kola Premijer lige.

Mareska je najavio da bi mladi 18-godišnji vezista trebalo da bude spreman do 27. decembra i meča 18. kola Premijer lige u kom će "plavci" dočekati Aston Vilu.

