Trener Čelsija saopštio loše vesti.
povreda
PEH ZA ČELSI: Mladi as Plavaca mora na pauzu!
Slušaj vest
Fudbaler Čelsija Estevao mora na kraću pauzu zbog povrede mišića noge, saopštio je trener "plavaca" Enco Mareska.
Estevao nije igrao u utorak uveče u pobedi Čelsija 3:1 nad Kardifom, a Mareska je potvrdio da sigurno neće biti u timu ni predstojećeg vikenda protiv Njukasla u utakmici 17. kola Premijer lige.
Mareska je najavio da bi mladi 18-godišnji vezista trebalo da bude spreman do 27. decembra i meča 18. kola Premijer lige u kom će "plavci" dočekati Aston Vilu.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši