Svetska fudbalska federacija (FIFA) predstavila je novu cenovnu kategoriju ulaznica za Svetsko prvenstvo 2026. godine pod nazivom "Supporter Entry Tier", kao odgovor na nezadovoljstvo nacionalnih navijačkih udruženja zbog visokih troškova dolaska na Mundijal za gostujuće navijače.

FIFA je saopštila da će limitirani broj ulaznica po ceni od 60 dolara (oko 51 evro) biti dostupne za sve 104 utakmice turnira, uključujući i finale.

"Ukupno, polovina ulaznica koje dobijaju nacionalni savezi spadaće u najpristupačnije kategorije, 40 odsto u okviru "Supporter Value Tier", i dodatnih 10 odsto u novoj "Supporter Entry Tier" kategoriji", navela je FIFA u saopštenju.

Kako prenose svetski mediji, ova odluka je značajna jer su prvobitni planovi predviđali da nema ulaznica ispod 4.000 dolara za finale za navijače koji kupuju ulaznice preko svojih nacionalnih saveza.

Kriterijume i način prijave i dodeljivanja nove kategorije ulaznica određivaće svaki nacionalni savez pojedinačno.

"Od saveza se očekuje da ove ulaznice budu namenjene isključivo lojalnim navijačima koji su blisko povezani sa reprezentacijama", zaključuje se u saopštenju FIFA.

Svetsko prvenstvo će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi od 11. juna do 19. jula naredne godine.