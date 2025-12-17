Slušaj vest

Orlovi su završili kvalifikacije na trećem mestu u svojoj grupi, a promena selektora i dolazak Veljka Paunovića, uneli su nadu da bi u budućnosti moglo da dođe do boljitka, ne samo u reprezentaciji, već i u srpskom fudbalu generalno.

Međutim, u ovom trenutku, nema puno lepih stvari.

Najnoviji udarac srpskom fudbalu je stigao od strane FIFA.

Objavljen je spisak sudija koji će raditi na Svetskom prvenstvu u Meksiku, SAD i Kanadi, a na njemu nema arbitra iz naše zemlje.

Ista je situacija bila na Mundijalu u Kataru 2022. godine, dok je 2018. godine u Rusiji Srbiju predstavljao Milorad Mažič sa svojim pomoćnicima Milovanom Ristićem i Daliborom Đurđevićem.

Zanimljivo, na spisku sudija za Mundijal 2026. godine nalazi se Irfan Peljto iz Bosne i Hercegovine.

Pored njega tu su:

Majkl Oliver i Entoni Tejlor iz Engleske, Fransoa Leteksje i Klemen Turpan iz Francuske, Feliks Cvajer iz Nemačke, Dani Makeli iz Holandije, Espen Eskas iz Norveške, Simon Marčinjak iz Poljske, Žoao Pinjeiro iz Portugalije, Ištvan Kovač iz Rumunije, Slavko Vinčić iz Slovenije, Hoze Sančez Martinez iz Španije, Glen Niberg iz Švedske i Sandro Šarer iz Švajcarske.

