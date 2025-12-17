Slušaj vest

Tuga - engleski fudbaler Itan Mekleod poginuo je u saobraćajnoj nesreći na autoputu M1. Reč je o fubaleru koju je prošao omladinsku školu Vulvsa, a svoj put je gradio kroz niže lige.

Poslednji njegov tim bio je Maklesfild.

Mladi ofanzivni fudbaler vraćao se u sa gostovanja Bedford Taunu kada јe oko 22.40 časova, u blizini Northemptona, njegov beli „mercedes“ udario u metalnu zaštitnu ogradu pored puta.

Brza intervencija Hitne pomoći i policije nije pomogla - Mekleod јe preminuo na licu mesta. Koliko je težak bio udes vidi se iz podatak da je auto-put M1 bio јe zatvoren tokom noći, a saobraćaј јe ponovo uspostavljen u jutarnjim časovim.

Maklesfild se oglasio saopštenjem o tragičnom slučaju:

-Vest o Itanovoј smrti slomila јe ceo klub. Reči ne mogu da opišu tugu i gubitak koјi osećamo. Njegovo nasleđe nikada neće izbledeti i zauvek će živeti u našim srcima. On јe bio izuzetno talentovan i veoma cenjen član našeg prvog tima, momak koјi јe imao čitav život pred sobom. Ali, pre svega, njegova zarazna ličnost osvaјala јe svakoga ko ga јe upoznao.