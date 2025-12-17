Slušaj vest

"Pred nama je još samo jedna utakmica do kraja polusezone i to na Marakani. Želimo da na pravi način zaokružimo jesenji deo prvenstva. Naš cilj je da pred domaćim navijačima savladamo Mladost, pokažemo da smo pravi tim i potvrdimo naš kvalitet na terenu", rekao je brazilski čuvar mreže, a preneo klub.

Mateus je istakao i koliko je podrška navijača važna ekipi, posebno u periodu zgusnutog rasporeda.

"Veliki broj utakmica u kratkom vremenskom periodu ume da oduzme mnogo energije, a tada navijači imaju ogromnu ulogu. Oni su zaista neverovatni, bilo da igramo kod kuće ili na gostovanju, uvek imamo osećaj kao da smo na Marakani. Energija koju nam prenose sa tribina je neprocenjiva", naglasio je Mateus.

On je dodao da se nada velikoj podršci i u predstojećem meču protiv Mladosti.

"Njihova podrška bi nam mnogo značila i protiv Mladosti. Verujem da ćemo zajedno doći do dobrog rezultata i zato se nadam da će nas u subotu podržati u velikom broju", zaključio je Mateus.

Zvezda će u subotu dočekati Mladost u 20. kolu Super lige Srbije.

(Beta)