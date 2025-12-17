Slušaj vest

Palas sjajno sa klupe Oliver Glazner, ali sada se pojavljuju informacije koje govore da se bliži rastanak dve strane.

1/36 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Austrijancu ističe ugovor na kraju sezone i za sada je izgledno da neće doći do nastavka saradnje uprkos dobrim rezultatima.

Zbog toga Kristal Palas uveliko gleda ka njegovim zamenama. Kao prvi kandidat se ističe Hose Bordalas, strateg Hetafea, prenose mediji.

On je vodio veliki broj ekipa u Španiji, a najduže je radio upravo u Hetafeu gde mu je ovo drugi mandat. Prvi mu je trajao 5 godina, dok je ovaj aktuelan treću sezonu.

Navodno, Glaznera prati Čelsi i nije isključeno da naasledi Maresku jednog dana.