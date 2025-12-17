Srbija nažalost nije uspela da nađe svoje mesto na Mundijalu sledećeg leta, čak ni do baraža koji bi nam zadržao nade za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Kako se bliži to takmičenje, FIFA je održala sastanak u Dohi na kom je odobrila rekordne nagrade za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Kako piše španska “Marca” – svaka reprezentacija će samo za ućešće dobiti 10.000.000 evra.