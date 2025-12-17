Svetsko prvenstvo u fudbalu održaće se od 11. juna do 19. jula 2026
MUNDIJAL 2026
JOŠ JEDAN VELIKI UDARAC ZA SRPSKI FUDBAL: Poznato koliko je Srbija izgubila miliona zbog Mundijala
Srbija nažalost nije uspela da nađe svoje mesto na Mundijalu sledećeg leta, čak ni do baraža koji bi nam zadržao nade za odlazak na Svetsko prvenstvo.
Detalji sa meča Srbija - Engleska odigranog na Marakani Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©/Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©
Kako se bliži to takmičenje, FIFA je održala sastanak u Dohi na kom je odobrila rekordne nagrade za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Kako piše španska “Marca” – svaka reprezentacija će samo za ućešće dobiti 10.000.000 evra.
Pobedniku će pripasti rekordnih – 50.000.000 evra.
