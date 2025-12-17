Slušaj vest

Svoju profesionalnu karijeru počeo je davne 1988. godine u Radničkom iz Niša i postao najmlađi fudbaler u koji je ikada odigrao zvaničan meč u istoriji stare jugoslovenske lige - imao je samo 16 godina i 15 dana kada je debitovao protiv Željezničara iz Sarajeva.

Boje Radničkog branio je do 1992. godine. Odigrao je 53 utakmice i postigao 34 gola, a onda je usledila selidba u Crvenu zvezdu. Posle odlaska Savićevića, Pančeva, Jugovića i Mihajlovića, najvećih zvezda tima, Milan Živadinović koji je tada preuzeo crveno-bele odlučio je da "baci u vatru" 20-godišnjeg Petkovića i nije pogrešio. U prvoj sezoni odigrao je 30 utakmica i postigao pet golova.

Ostao je u Zvezdi tri i po sezone, osvojio sa crveno-belima dve titule prvaka Jugoslavije, a onda je usledio transfer iz snova - prelazak u veliki Real Madrid.

Nažalost, u kraljevskom klubu nije dobio priliku da pokaže svoj raskošan talenat, upisao je samo osam nastupa za slavni klub i postigao jedan gol. U međuvremenu, bio je na pozajmicama u Rasingu i Sevilji.

Nakon dve mučne godine odlučio je da napusti klub i preseli se u Brazil što je mnoge ostavilo u neverici. Naime, na jednom prijateljskom turniru dok je nastupao za Real B tim privukao je pažnju brazilske Vitorije. Prihvatio je ponudu i preselio se u Brazil gde se potpuno preporodio. Odigrao je dve sjajne sezone u Vitorji, osvojio dva državna prvenstva i Kup Severoistoka, a onda se ponovo vratio u Evropu.

1999. je prešao u Veneciju, ali tamo nije imao uspeha, pa je odlučio da se vrati u Brazil, gde je nastavio da pruža fenomenalne partije.

Nastupao je za Flamengo, Vasko de Gamu, Fluminense, Goias, Santos i Atletiko Mineiro i postao legenda brazilskog fudbala - najbolji stranac u istoriji. Osvojio je sve što se može osvojiti, a tri puta je bio proglašavan za najboljeg igrača u brazilskom šampionatu, što do tada nije pošlo za rukom nikome van tla Južne Amerike.

Na stadionu Fluminensea stoji ploča sa njegovim imenom, a Rio de Žaneiro ga je proglasio za počasnog građanina.

Nažalost, nije dobio priliku da i u reprezentaciji ostavi dubok trag.

Rambo je u Brazilu bio fudbalski bog, mnogi i dan danas žale što nije mogao da igra za "karioke", a u našoj zemlji je samo bivši fudbaler, veliki talenat, koji je odigrao tek nekoliko "nebitnih" mečeva za reprezentaciju.

Nijedan selektor nije video ovog igrača kao deo nacionalnog tima. Selektori su ga uvek zaobilazili pa je karijeru završio sa samo sedam nastupa za A selekciju Jugoslavije.

"Mislim da je to sramota. Nažalost, ljudi koji su u to vreme bili u reprezentaciji su imali neka druga razmišljanja, planove, želje, namere, možemo da nazovemo to kako god hoćemo. Ja sam u mlađim kategorijama imao najveći broj utakmica i davao sam golove, bio sam to što sam bio. Odem u Real Madrid i odjednom me nema u reprezentaciji. Nema logike. Bio sam najbolji u kadetima, omladincima i prvom timu i odem u Real Madrid i više ne postojim za reprezentaciju. Odem u Sevilju, odem u Brazil, pa odigram jednu utakmicu kada je naša reprezentacija gostovala i igrala sa Brazilom. Tada je Živadinović bio trener. Međutim, tada sam odigrao verovatno jer mi ne treba prevodilac, takvo je moje shvatanje bilo. Kasnije kad sam igrao u Italiji, Vujadin Boškov me je zvao, on je znao igrače, znao je ko sam i šta sam. Budem i kapiten protiv Kanarskih ostrva i protiv selekcije Katalonije. Posle toga nestajem sa mape. Počele su neke gluposti da se pričaju, ne treba nam, daleko je, nemamo para da platimo taj put. Bilo je za neke utakmice ‘ne treba nam’ a onda kada dođe takmičenje idu oni koji su se izborili za evropsko ili svetsko", rekao je jednom prilikom u emisiji "Sportlight" Petković.

Jednom prilikom je otkrio da su mu tražili ogromnu sumu novca da bi bio na spisku putnika za Mundijal 1998. godine.

U emisiji "Sport TV" brazilskog Globo Esportea Petković je ispričao šokantne detalje:

"Rekli su mi da su petorica ili šestorica igrača već platili. Ako platiš, ideš na Svetsko prvenstvo. Nije mi to saopštio niko iz reprezentacije direktno, već su mi poruku poslali preko posrednika".

Petković nije želeo da prihvati nepristojnu ponudu.

"Odbio sam", rekao je Rambo, a šokirani voditelj je samo dodao:

"Izgubio si Svetsko prvenstvo, ali si sačuvao principe".

U fudbalskim krugovima godinama je kružila priča da su pojedini igrači plaćali sumu od 150.000 nemačkih maraka kako bi dobili mesto na Mundijalu u Francuskoj.

Sukob sa Kapelom

Petković je svojevremeno u jednom razgovoru za špansku Marku ispričao zašto se neslavno završila njegova priča u Real Madridu.

Otkrio je da je imao žestok sukob sa čuvenim trenerom Fabiom Kapelom.

Foto: Fonet Ap

"Guti je bio nešto lenj na jednom treningu i Kapela je to razbesnelo. Nešto ga je grdio da bi se kasnije okrenuo ka meni rečima "a ti, Srbine, nećeš više zaigrati za Real Madrid, nisi ti igrač za ovaj klub". Kada sam to čuo, ja sam mu uzvratio da ni nije trener za Real Madrid ako mu je bilo potrebno čitavih šest meseci da zaključi da li sam ili nisam igrač za Real", ispričao je Rambo.

U njihov sukob se umešao kapiten Fernando Jero, koji je stao između kako ne bi došlo do bliskog susreta, da bi o svemu kasnije bio obavešten i predsednik Lorenso Sans:

"Rekao sam predsedniku da ću na Kapelovu bilo koju reč koja izlazi iz okvira profesionalnog, uzvratiti duplo".