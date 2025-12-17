Slušaj vest

Srpski fudbaler Lazar Samardžić koji trenutno nastupa za Atalantu na meti je rimskog Lacija.

 Prema pisanju italijanskih medijaRimljani razmatraju dve opcije pred zimski prelazni rok, a jedna od njih je i reprezentativac Srbije. Druga je Milanov Ruben Loftus-Čik.

Lazar Samardžić na utakmici protiv Briža Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia, GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Da bi do toga došli, Lacio prvo mora da prodaje. Na listi za "odstrel" su prvi Nuno Tavareš, levi bek koji nije na nivou iz prošle sezone, te Reda Belahajn koji je letos pojačao klub za gotovo 10 miliona evra.

Samardžić ima ugovor sa Atalantom do leta 2029. godine.

Samardžić je u januaru ove godine transferu vrednom oko 15 miliona evra iz Udinezea prešao u Atalantu, ali se nije izborio za mesto u startnih 11 u međuvremenu.

Samardžić je ove sezone odigrao 16 utakmica za Atalantu, postigavši tri gola uz jednu asistenciju.

