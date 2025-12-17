Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras na svom terenu Čukarički sa 3:2, u zaostaloj utakmici 15. kola Super lige Srbije.Domaći tim je do vođstva došao u 17. sekundi utakmice, a u strelce se upisao Oadži Sali.

Rezultat je u 40. minutu povećao Isa Ba, da bi Čukarički smanjio u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena preko Lazara Tufegdžića.

Radnički je do trećeg pogotka stigao u 74. minutu, kada je precizan bio slovenački fudbaler Ester Sokler.

Priliku da dođe do ubedljivije pobede Radnički je imao u 79. minutu, ali je udarac Kilijana Bevisa sa penala odbranio golman Čukaričkog Nikola Mirković.

Klub sa Banovog brda je u četvrtom minutu nadoknade drugog dela došao do drugog pogotka, a gol je postigao Filip Matijašević.

Čukarički se nalazi na šestom mestu Super lige Srbije sa 27 bodova, dok je Radnički iz Kragujevca na 10. poziciji sa tri boda manje.

U poslednjem kolu prvog dela sezone Čukarički gostuje Spartaku u Subotici, a Radnički u Kruševcu igra protiv Napretka.