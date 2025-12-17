Slušaj vest

Bivši fudbaler Liverpula, Barselone i Atletiko Madrida u Inter iz Majamija je došao pre dve godine, a klubu je pomogao da osvoji MLS Kup, kao i titulu u MLS-u pre 11 dana.

Suarez, koji će 24. januara napuniti 39 godina, ove sezone u dresu Intera iz Majamija odigrao je 50 utakmica, uz 17 golova i 17 asistencija.

Sa 42 postignuta gola Suarez je drugi najbolji strelac u istoriji Intera iz Majamija.

Suarez je najbolji strelac reprezentacije Urugvaja sa 69 postignutih golova, a od ove južnoameričke selekcije oprostio se u septembru prošle godine.

U Interu iz Majamija igra zajedno sa bivšim napadačem Barselone Lionelom Mesijem, dok je trener njihov bivši saigrač Havijer Maskerano.

(Beta)