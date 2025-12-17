Urugvajski fudbaler Luis Suarez produžio je ugovor sa Interom iz Majamija, saopštio je američki prvak.
MESI NEĆE OSTATI SAM U MAJAMIJU: Suarez produžio ugovor sa Interom
Bivši fudbaler Liverpula, Barselone i Atletiko Madrida u Inter iz Majamija je došao pre dve godine, a klubu je pomogao da osvoji MLS Kup, kao i titulu u MLS-u pre 11 dana.
Suarez, koji će 24. januara napuniti 39 godina, ove sezone u dresu Intera iz Majamija odigrao je 50 utakmica, uz 17 golova i 17 asistencija.
Sa 42 postignuta gola Suarez je drugi najbolji strelac u istoriji Intera iz Majamija.
Suarez je najbolji strelac reprezentacije Urugvaja sa 69 postignutih golova, a od ove južnoameričke selekcije oprostio se u septembru prošle godine.
U Interu iz Majamija igra zajedno sa bivšim napadačem Barselone Lionelom Mesijem, dok je trener njihov bivši saigrač Havijer Maskerano.
