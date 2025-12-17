ŽENSKI FUDBAL: Prvo Svetsko klupsko prvenstvo za fudbalerke u januaru 2028. godine
Turnir je zakazan za period od 5. do 30. januara 2028. godine, a zemlja domaćin biće poznata naknadno.
Prednost pri dodeli domaćinstva imaće država sa toplom klimom u tom periodu godine.
Fifa je u martu ove godine potvrdila planove za Svetsko klupsko prvenstvo sa 16 ekipa, po uzoru na prošireno muško takmičenje, koje je održano ovog leta u Sjedinjenim Američkim Državama.
Svetsko klupsko prvenstvo za fudbalerke poklapa se sa klupskim takmičenjima, poput engleske Superlige, ali ne i sa Ligom šampiona, koja ima pauzu tokom januara.
U prvoj fazi takmičenja po četiri tima biće raspoređena u četiri grupe, nakon čega sledi nokaut faza počevši od četvrtfinala.
Takođe će postojati i plej-in faza sa šest ekipa, iz koje će se tri tima plasirati u glavni deo takmičenja.
Evropa će imati pet zagarantovanih mesta, dok će Azija, Afrika, Konkakaf (Severna i Srednja Amerika i Karibi) i Južna Amerika imati po dva predstavnika.
Svih pet konfederacija, kao i Okeanija, imaće učesnike u plej-in fazi.
