Slušaj vest

Trenutni rezultat je 1:1, a izjednačujući gol za Fulam postigao je srpski fudbaler Saša Lukić.

Foto galerija Saše Lukića Foto: Greig Cowie / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

On je u 16. minutu meča glavom zatresao mrežu Ramsdejla, nakon centaršuta Robinsona sa leve strane.

Lukić je sjajno pratio akciju i glavom prosto zakucao loptu u mrežu.

Pogledajte i sami taj momenat.

Prethodno je Njukasl poveo pogotkom Vise u 10. minutu.

Saša Lukić gol za Fulam Izvor: Arena 2 Premium