Fudbaleri Njukasla i Fulama igraju meč četvrtfinala Liga Kupa Engleske
LUKIĆ UTIŠAO SENT DŽEJMS PARK: Srbin postigao jako važan gol za Fulam!
Trenutni rezultat je 1:1, a izjednačujući gol za Fulam postigao je srpski fudbaler Saša Lukić.
On je u 16. minutu meča glavom zatresao mrežu Ramsdejla, nakon centaršuta Robinsona sa leve strane.
Lukić je sjajno pratio akciju i glavom prosto zakucao loptu u mrežu.
Prethodno je Njukasl poveo pogotkom Vise u 10. minutu.
