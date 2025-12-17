Fudbaleri Njukasla plasirali su se u polufinale Liga kupa, pošto su na svom terenu pobedili Fulam sa 2:1
SAŠA LUKIĆ STRELAC U PORAZU FULAMA: Njukasl izborio polufinale Liga kupa
Vodeći gol za Njukasl postigao je Joan Visa u 10. minutu, da bi šest minuta kasnije izjednačenje londonskoj ekipi doneo srpski fudbaler Saša Lukić.
Njukasl je do pobede i plasmana među četiri najbolja u Liga kupu došao u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena, a pogodak je postigao Luis Majli.
Lukić je za Fulam odigrao celo prvo poluvreme.
Pored Njukasla, koji brani titulu u Liga kupu, u polufinale su se plasirale i ekipe Čelsija i Mančester sitija, dok će 23. decembra u poslednjem četvrtfinalu igrati Arsenal i Kristal Palas.
