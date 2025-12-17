Slušaj vest

Vodeći gol za Njukasl postigao je Joan Visa u 10. minutu, da bi šest minuta kasnije izjednačenje londonskoj ekipi doneo srpski fudbaler Saša Lukić.

Njukasl je do pobede i plasmana među četiri najbolja u Liga kupu došao u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena, a pogodak je postigao Luis Majli.

Lukić je za Fulam odigrao celo prvo poluvreme.

Pored Njukasla, koji brani titulu u Liga kupu, u polufinale su se plasirale i ekipe Čelsija i Mančester sitija, dok će 23. decembra u poslednjem četvrtfinalu igrati Arsenal i Kristal Palas.

(Beta)

Ne propustiteFudbalLUKIĆ UTIŠAO SENT DŽEJMS PARK: Srbin postigao jako važan gol za Fulam!
profimedia-1048087004.jpg
FudbalSAŠA LUKIĆ NEMA DILEMU: Neodlazak na Svetsko prvenstvo je ogroman neuspeh...
latvia-serbia-754944.JPG
FudbalKATASTROFA ZA SRBIJU - NOVI VELIKI PROBLEM ZA PIKSIJA: Povredio se ključni igrač Orlova pred meč odluke sa Albanijom!
Saša Lukić na meču Srbija - Engleska
FudbalEMOTIVNO, ISKRENO I SPONTANO! FSS dodelio Dijamantske i Zlatne lopte igračima koji godinama pišu istoriju srpskog fudbala!
FSS 10.jpg

Saša Lukić gol za Fulam Izvor: Arena 2 Premium