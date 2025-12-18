FUDBALER BARSELONE UBIJEN NASRED ULICE! Ubica prišao na motoru, horor kakav se ne pamti svet fudbala zavio u crno
Mario Pineida je ubijen nasred ulice kada su mu na motoru prile dve nepoznate osobe. Jedna od njih je pucala iz pištolja.
Pineida je podlegao povredama, a još jedna osoba je povređena i njeno zdravstveno stanje trenutno nije poznato. Počinioci ovog jezivog zločina se nalaze u bekstvu.
Pineida je u trenutku smrti imao 33 godine i bio je fudbaler Barselone iz Gvajakila koja se takmiči u prvoj ligi Ekvadora.
Policija aktivno radi na slučaju i prikupljanju podataka važnih za istragu, a za sada nema informacija šta bi mogao da bude motiv za ubistvo fudbalera.
Ekvadorski fudbaler je upucan ispred mesare dok je bio u kupovini namirnica.
Barselona se oglasila na drušvenim mrežama gde je izrazila žaljenje zbog smrti fudbalera koji je igrao na poziciji levog beka.
Pineida je svojevremeno bio reprezentativac Ekvadora, a tokom karijere je igrao za ekvadorske klubove Panama, Independijente i Nacional.
Za Barselonu je igrao od 2016. godine uz dve pozajmice. Jedna od njih ga je odvela u prvi i jedini klub iz inostranstva - brazilski Fluminense.
Ove sezone je igrao na 14 utakmica u svim takmičenjima.