Mario Pineida je ubijen nasred ulice kada su mu na motoru prile dve nepoznate osobe. Jedna od njih je pucala iz pištolja.

Pineida je podlegao povredama, a još jedna osoba je povređena i njeno zdravstveno stanje trenutno nije poznato. Počinioci ovog jezivog zločina se nalaze u bekstvu.

Pineida je u trenutku smrti imao 33 godine i bio je fudbaler Barselone iz Gvajakila koja se takmiči u prvoj ligi Ekvadora.

Policija aktivno radi na slučaju i prikupljanju podataka važnih za istragu, a za sada nema informacija šta bi mogao da bude motiv za ubistvo fudbalera.

Ekvadorski fudbaler je upucan ispred mesare dok je bio u kupovini namirnica.

Barselona se oglasila na drušvenim mrežama gde je izrazila žaljenje zbog smrti fudbalera koji je igrao na poziciji levog beka.

Pineida je svojevremeno bio reprezentativac Ekvadora, a tokom karijere je igrao za ekvadorske klubove Panama, Independijente i Nacional.

Za Barselonu je igrao od 2016. godine uz dve pozajmice. Jedna od njih ga je odvela u prvi i jedini klub iz inostranstva - brazilski Fluminense.