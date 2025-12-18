Slušaj vest

Brazilski fudbaler Tijago Silva završio je danas svoj boravak u Fluminenseu i navodno želi da se vrati u Evropu kako bi poboljšao svoje šanse da zaigra na Svetskom prvenstvu.

Fluminense je objavio raskid ugovora sa 41-godišnjim defanzivcem šest meseci pre njegovog isteka. Silva se pridružio klubu iz Rio de Žaneira u maju prošle godine.

Klub je u saopštenju naveo da bivši igrač Milana, Pari Sen Žermena i Čelsija za sobom ostavlja "nasleđe posvećenosti i ljubavi prema Fluminenseu". On je u tom klubu igrao takođe od 2006. do 2008. godine.

Bivši fudbaler Čelsija Džon Teri je ranije ove nedelje rekao na društvenim mrežama da bi voleo da vidi Tijaga Silvu ponovo na Stanford Bridžu, gde je Brazilac osvojio Ligu šampiona 2021. godine.

"Njegovo dvoje dece je u našoj akademiji. Nema sumnje da će se vratiti u London da bi bio sa porodicom za Božić", rekao je Teri.

Tijago Silva je pomogao Fluminenseu da stigne do polufinala Svetskog klupskog prvenstva u julu i bio je starter veći deo sezone, koja se za brazilske klubove zavrašava u decembru.

On je bio u reprezentaciji Brazila na poslednja četiri Svetska prvenstva.

Kurir sport/Beta