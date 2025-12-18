Slušaj vest

Super liga Srbije godinama nije bila ovoliko neizvesna. Sezonama unazad Crvena zvezda dominira srpskim fudbalom i tim sa Marakane u potpunosti je preuzeo primat u odnosu na večitog rivala, ali je Partizan ove godine odličan i kada se sve sabere i oduzme - ekipa iz Humske definitivno može da se umeša u borbu za titulu.

Crno-beli su posle 19 kola prvi na tabeli sa 46 osvojenih bodova, čak četiri više u odnosu na Crvenu zvezdu koja u poslednje vreme beleži loše rezultate na domaćoj sceni.

Izvesno je da nas očekuje drama u nastavku takmičenja, a tako nešto potvrđuju i kladionice koje su osvežile kvote za osvajanje trofeja u Super ligi Srbije i beogradski večiti rivali su sada skoro izjednačeni!

Na početku sezone, Crvena zvezda je bila apsolutni favorit za osvajanje Super lige Srbije, sa kvotom od 1,20, dok je Partizan imao skromnih 8,00. Međutim, tokom sezone situacija se značajno promenila.

Nedavno je kvota na Zvezdu bila 1,5, a na Partizan 2,50, a posle poslednjeg kiksa crveno-belih u Bačkoj Topoli kada je TSC uzeo bod šampionu (0:0), situacija se dodatno promenila u korist tima iz Humske.

Sada je kvota na Crvenu zvezdu 1,72, dok je na Partizan tačno dva!

Prvi pratilac Partizana i Zvezde je Vojvodina koja je relativno blizu beogradskih večitih rivala sa 37 bodova, a kvota na novosadsku "staru damu" trenutno je 41.

Ako se nastavi ovako, Super liga bi mogla da ponudi veliko, veliko iznenađenje i navijači Partizana mogu sa punim pravom da sanjaju o povratku prestižnog trofeja u Humsku.

Crvena zvezda ima skuplji tim (82,25 prema 44 miliona evra), iskusnije igrače, više fudbalera u rotaciji... Ali, ne bi trebalo potceniti ni Partizan.

U poslednjoj rundi ove godine Crvena zvezda će dočekati Mladost iz Lučana (subota, 15.30), dok će IMT u Loznici dočekati lidera, Partizan (subota, 18.00) i tada će biti jasno koliku će prednost imati crno-beli na početku drugog dela sezone.

Šta vi mislite, da li će do titule ove sezone stići Crvena zvezda ili Partizan? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će osvojiti titulu u Super ligi Srbije ove sezone? Crvena zvezda 56.72% Partizan 34.33% Vojvodina 5.97% Neko četvrti 2.99%

