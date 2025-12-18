Slušaj vest

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su Interkontinentalni kup, pošto su u finalu savladali Flamengo posle boljeg izvođenja penala.

Apsolutni junak francuskog tima bio je golman Matvej Safonov, koji je briljirao u penal seriji.

Safonov je postao prvi golman u istoriji fudbala koji je u FIFA takmičenju odbranio četiri uzastopna penala.

Prvi jedanaesterac za Flamengo bio je i jedini gol koji su postigli u penal-seriji. Nakon toga, ruski čuvar mreže zaustavio je udarce Saula Nigueza, Pedra, Pereire i Luisa Arauha.

Pogledajte bravure fantastičnog ruskog golmana:

