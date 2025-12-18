Slušaj vest

Fudbaler ekvadorske Barselone, Mario Pineida, je ubijen nasred ulice kada su mu na motoru prišle dve nepoznate osobe. Jedna od njih je pucala iz pištolja.

Pineida je podlegao povredama, a još jedna osoba je povređena i njeno zdravstveno stanje trenutno nije poznato. Počinioci ovog jezivog zločina se nalaze u bekstvu, a sada su isplivale i fotke sa mesta monstruoznog zločina.

Puno policije, ali i naroda okupilo se na mestu zločina, a pogledajte i vi kako je sve izgledalo:

Ubijen fudbaler Barselone Mario Pineida, slike sa mesta zločina

Pineida je u trenutku smrti imao 33 godine i bio je fudbaler Barselone iz Gvajakila koja se takmiči u prvoj ligi Ekvadora.

