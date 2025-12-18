Slušaj vest

Brazilski fudbalski klub Botafogo otpustio je danas trenera Davidea Anćelotija, sina selektora reprezentacije Brazila Karla Ančelotija.

Davide Anćeloti (36) smenjen je posle samo pet meseci nakon što je potpisao ugovor, što je bio njegov prvi stalni trenerski posao.

Davide Anćeloti Foto: AGIF / ddp USA / Profimedia

On je otpušten pošto Botafogo nije uspeo da odbrani titulu u Kupu Libertadores i brazilskoj ligi.

Klub iz Rio de Žaneira je brazilski šampionat završio na šestom mestu, sa 16 bodova manje od šampiona Flamenga, dok je u Kupu Libertadores eliminisan u osmini finala.

Davide Ančeloti se pridružio klubu nakon što je vlasnik Botafoga Džon Tekstor otpustio Renata Paivu posle eliminacije tima u osmini finala Svetskog klupskog prvenstva u julu.

Italijan je radio više od dve decenije pored svog oca na različitim pozicijama u Bajern Minhenu, Napoliju, Evertonu i Real Madridu. Takođe je deo Ančelotijevoj stručnog štaba u reprezentaciji Brazila.

Kurir sport/Beta