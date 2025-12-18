Slušaj vest

Brazilski fudbalski klub Botafogo otpustio je danas trenera Davidea Anćelotija, sina selektora reprezentacije Brazila Karla Ančelotija.

Davide Anćeloti (36) smenjen je posle samo pet meseci nakon što je potpisao ugovor, što je bio njegov prvi stalni trenerski posao.

Davide Anćeloti
Davide Anćeloti Foto: AGIF / ddp USA / Profimedia

On je otpušten pošto Botafogo nije uspeo da odbrani titulu u Kupu Libertadores i brazilskoj ligi.

Klub iz Rio de Žaneira je brazilski šampionat završio na šestom mestu, sa 16 bodova manje od šampiona Flamenga, dok je u Kupu Libertadores eliminisan u osmini finala.

Davide Ančeloti se pridružio klubu nakon što je vlasnik Botafoga Džon Tekstor otpustio Renata Paivu posle eliminacije tima u osmini finala Svetskog klupskog prvenstva u julu.

Italijan je radio više od dve decenije pored svog oca na različitim pozicijama u Bajern Minhenu, Napoliju, Evertonu i Real Madridu. Takođe je deo Ančelotijevoj stručnog štaba u reprezentaciji Brazila.

Kurir sport/Beta

Ne propustiteFudbalISPLIVALE FOTKE SA MESTA MONSTRUOZNOG ZLOČINA! Fudbaler Barselone ubijen nasred ulice, sve vrvi od policije (GALERIJA)
Mario Pineida
FudbalČOVEK ODBRANIO ČETIRI UZASTOPNA PENALA! DA, DOBRO STE VIDELI - 4 PENALA! Svet bruji o istorijskom podvigu golmana PSŽ-a u velikom finalu! (VIDEO)
Matvej Safonov
FudbalNENAD LALATOVIĆ SE VRAĆA NA MARAKANU! Srpski trener se oglasio i poslao moćnu poruku, spomenuo je i Partizan!
VOJVODINA-PARTIZAN_119.JPG
FudbalSUPERLIGAŠKA DRAMA - OVAKO NEŠTO SE NIJE DESILO JAKO DUGO! Partizan i Crvena zvezda vode veliku bitku, a jedan podatak govori da nas tek očekuje haos!
Bibars Natho i Seol Partizan - Crvena zvezda

anćeloti  Izvor: YouTube/Real Madrid Press Conference