Niko nikad kao PSŽ!

Pari Sen Žermen osvojio je trofej u Interkontinentalnom kupu pošto je posle penala savladao brazilski Flamengo. Posle 90 i 120 minuta bilo je 1:1, a u penal seriji 2:1 za Parižane i apsolutni junak ovog meča bio je golman Matvej Safonov koji je odbranio čak četiri jedanaesterca.

Prvi jedanaesterac za Flamengo bio je i jedini gol koji su postigli u penal-seriji. Nakon toga, ruski čuvar mreže zaustavio je udarce Saula Nigueza, Pedra, Pereire i Luisa Arauha, ušao u istoriju kao prvi golman koji je u FIFA takmičenju odbranio četiri uzastopna penala, a doneo je i klubu mesto u večnosti fudbala.

O čemu se zapravo radi?

Ovo je bio čak šesti trofej za Pari Sen Žermen u 2025. godini i PSŽ je postao prvi klub u istoriji koji je stigao do ovog broja pehara za godinu dana. Od početka godine, PSŽ je već osvojio Ligu šampiona, titulu u Francuskoj, Kup Francuske, Superkup Evrope i Superkup Francuske, sada je osvojio i Interkontinentalni kup, a jedini trofej koji je izmakao četi Luisa Enrikea jeste Svetsko klupsko prvenstvo gde su Parižani poraženi u finalu.

Posle novog pehara za PSŽ, trener ove ekipe Luis Enrike blistao je od sreće.

- Opet smo ispisali istoriju, pokazujući isti karakter tokom cele ove neverovatne i nezaboravne godine. Presrećni smo zbog nas, kluba i naših navijača, osećamo jaku konekciju sa njima, gde god da igramo. Sada moramo da se malo odmorimo i spremimo za još jedan meč Kupa Francuske, pre nego što napravimo malu božićnu pauzu - istakao je Luis Enrike.

Što se samog meča protiv Flamenga tiče, Kvaračkelija je doveo PSŽ u vođstvo u 38. minutu, a izjednačio je Žoržinjo iz penala u 62. minutu. Kasnije nije bilo golova, a u penal seriji junak je postao pomenuti Matvej Safonov.

